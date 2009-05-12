«Подільська лялька» вітає гостей у Вінниці (фото)

Шістнадцять вітчизняних та закордонних лялькових театрів покажуть свої вистави юним глядачам та поважному журі в рамках Міжнародного фестивалю «Подільська лялька-2009». Це уже вшосте прийматиме Вінниця лялькове конкурсне дійство такого рівня, а ще місцеві «лялькові театрали» можуть пишатися тим, що вінницький фестиваль цьогоріч в Україні єдиний серед лялькових матиме статус міжнародного.

Анонсуючи фестивальні події, заступник начальника управління культури q туризму облдержадміністрації Сергій Гарбулінський відзначив приємні плоди, котрі «Подільська лялька» за десять років заслужено принесла обласному театрові ляльок «Золотий ключик». Так, на минулому фестивалі, у 2007-му році, він здобув гран-прі, незабаром отримав звання академічного, колектив збагатився регаліями «заслужених» (заслуженою артисткою України стала Олена Андрушко, заслуженим діячем мистецтв – головний режисер Олександр Свіньїн). Відтак ще більш активізувалася підтримка театру місцевою владою: придбано транспорт, відремонтовано підсобні приміщення, в яких творяться і зберігаються ляльки та реквізит, облаштовано парадний вхід, а рішенням нещодавньої сесії обласної ради додатково виділено ще сто сорок тисяч гривень на капітальний ремонт, на обладнання глядацької зали та фойє.

Проте надання обласному театру ляльок такого потрібного нового і просторого приміщення досі лишається в далекій перспективі, сьогодні ж зала може вмістити лише 102 глядачі, тому вистави конкурсантів та гостей демонструватимуться й на інших сценах міста. Урочисте відкриття фестивалю «Подільська лялька-2009» розпочнеться 12-го травня о десятій годині в залі музично-драматичного театру імені М.Садовського, згодом гостинно прийматиме конкурсантів та глядачів Вінницький міський палац мистецтв «Зоря», сцена Федерації профспілок, заплановані також благодійні вистави учасників у Вороновиці, в Літинському та Калинівському районах, а фінал із нагородженням відбудеться в залі філармонії «Плеяда».

Хто ж їде до нас на «Подільську ляльку» і які сюрпризи везе маленьким глядачам? Як розповів директор обласного академічного театру ляльок і водночас директор цього фестивалю Михайло Байдюк, Вінниця чекає на більш як сто шістдесят учасників із шістнадцяти країн. Господарі виступатимуть поза конкурсом і подарують казку «Тільки, цур, не гніватись!» (режисер Микола Ніколюк), житомиряни покажуть ліричну виставу «Півтори жмені», колективи із Запоріжжя та Рівного разом підготували «Лісову пісню», росіяни з Волгограда везуть казку Андерсена «Соловей», грузини з Батумі – пригодницьку виставу про аргонавтів, татари з Набережних Челнів – «Загадку Курочки Ряби», колективи з Курська та румунського міста Ясси – спільну комедію «Сонячний промінець» тощо.

Приємними і водночас важкими будуть ці чотири конкурсних дні для журі, адже за день доведеться переглядати по п’ять вистав. До речі, оцінювати лялькове дійство будуть справжні метри: у складі журі «помічено», зокрема, академіка Коломійця, композитора Мархлевського і навіть живого класика дитячої літератури Григорія Усача.

За словами організаторів, уже виготовлено яскраві буклети про всіх учасників фестивалю, оригінальні кубки для переможців, а ще – саме ті самобутні й символічні подільські ляльки, котрі отримає в дарунок кожна театральна трупа, незалежно від присудженого місця.

Юрій Сегеда