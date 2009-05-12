Українські фільми їдуть на Каннський кінофестиваль

Другий рік поспіль Україна буде представлена на Каннському кінофестивалі власним павільйоном у "Віллаж Інтернасьйональ", де традиційно проходитиме кіноринок.

Цього разу Україна презентує в Каннах три кінострічки. 19 травня свою дебютну роботу "Одного разу я прокинуся" представить режисер фільму Марина Кондрат’єва. 20 травня відбудеться офіційна світова ринкова прем`єра ігрового фільму Валерія Ямбурського "День переможених" і презентація проекту (трейлера) повнометражного художнього фільму "Відторгнення" режисера Володимира Лерта, знятого в жанрі психологічної фантастики.

Також під час кінофестивалю відбудеться офіційна презентація українських дебютів Національної кіностудії художніх фільмів імені Довженка, презентація МКФ "Молодість" 2009 року. Українську анімацію представить пригодницький повнометражний фільм "Пригоди бравого солдата Швейка" й сучасна казка за мотивами древньословянських легенд "Микита Кожемяка".

Крім того, в українському павільйоні на кіноринку, який працюватиме з першого до останнього дня Каннського кінофестивалю, розповсюджуватиметься каталог "Українські фільми 2008-09". Міжнародні професіонали кіно зможуть одержати інформацію про найбільш значних учасників вітчизняного кінопроцесу, а також інформацію про український кінематограф.

Нагадаємо, 62-й міжнародний Каннський кінофестиваль відбудеться 13-24 травня 2009 року.

Подробиці