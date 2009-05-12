У Луцьку вишили найдовший в Україні рушник (фото)

Луцьк отримав сертифікат Книги рекордів України, який підтверджує встановлення нового рекорду – на найдовший спільний рушник довжиною 1370 метрів. Такий результат акції «Вишиті обереги єднання», яка у День матері відбулася в Луцьку.

Подивитися на встановлення рекорду на головній площі міста – Театральному майдані – зібралося понад тисячу лучан, більшість з яких принесли з собою рушники, щоб долучитися до акції. Добрий почин луцької громади під час спільної молитви благословили представники усіх традиційних християнських конфесій.

В урочистостях та екуменічному молебні взяв участь мер Луцька Богдан Шиба, Митрополит Луцький і Волинський Нифонт, протоієрей отець Віталій Собко та представники інших конфесій.

Спільний рушник, довжиною майже в один кілометр 400 метрів, простягнувся через весь Театральний майдан, пішохідною вулицею Лесі Українки, а також вулицею Богдана Хмельницького до пам’ятника Святому Миколаєві, що біля міської ради. Також під час акції проводили благодійний збір пожертв для інвалідів, які вишивають.

***Луцьк уже входив до Книги рекордів України – після акцій «Українська вишиванка» та фестивалю сала «З любов’ю до сала».

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