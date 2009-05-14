62-й кінофестиваль стартував напередодні в Каннах

Цьогоріч за головну нагороду змагатимуться живі легенди світового кінематографу: Ларс Фон Трієр, Квентін Тарантіно, Педро Альмодовар та Кен Лоуч. Вони представлять роботи, які раніше вже здобували "Золоту пальмову гілку".

Загалом таких картин у цьогорічній конкурсній програмі – 80%. На цей крок організатори пішли, аби підтримати конкурентоспроможність європейського кіно у часи фінансової скрути.

Інша особливість 62-го фестивалю – фільм-відкриття. Ним уперше за історію Канн став мультфільм – стрічка американського режисера Піта Доктера "Вгору". Це помітно пожвавило традиційне дефіле червоною доріжкою. Зіркові красуні та красені у вишуканих сукнях і фраках змушені надягти кумедні 3D-окуляри, необхідні для перегляду мультфільму.

ICTV