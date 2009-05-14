Мартін Скорсезе зніме фільм про Френка Сінатру

14:58, 14 травня 2009
Культура
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Продюсер картини – дочка співака Тіна

Володар премії "Оскар" Мартін Скорсезе зніме біографічну стрічку, присвячений Френку Сінатрі, повідомляє Reuters з посиланням на прес-реліз кінокомпанії Universal Pictures.

Продюсером картини виступить дочка Сінатри Тіна. "Мій батько завжди з великою повагою відносився до людей, з якими йому доводилося працювати, і люди платили йому взаємністю. Я упевнена, що ця традиція збережеться і зараз, під час роботи над фільмом", – прокоментувала Тіна Сінатра.

Проект Universal стане першим повнометражним фільмом про життя знаменитого співака та актора, призначеним для кінопрокату. У 1992 році транслювався телесеріал, в якому роль Сінатри виконував Філіп Каснофф, а в 1998 році телемережа HBO випустила фільм "The Rat Pack" з Реєм Ліотою у головній ролі.

Сценарій майбутньої картини доручений Філу Алдену Робінсону (Phil Alden Robinson). Терміни робіт над проектом поки не визначені.

Нагадаємо, що Френк Сінатра народився в Брукліні в 1915 році. За свою довгу й плідну кар`єру він записав декілька сотень пісень і знявся в десятках фільмів. Сінатра помер у 1998 році від серцевого нападу.

Що стосується Скорсезе, то в його планах участь відразу в декількох проектах. Повідомлялося про його намір зняти фільм "Мовчання", в якому головні ролі зіграють Денієл Дей Люіс і Бенісіо Дель Торо. Дія картини, в основі якої роман письменника Сюсаку Ендо, відбуватиметься в 17 столітті в Японії.

Також заявлялося, що режисер збирається знімати кримінальну драму під назвою "Falcon`s Tale", що розповідає про пошуки серійного вбивці, і фільм за книгою"Я чув, ви фарбуєте буднки" ("I Heard You Paint Houses"), в якому Роберт Де Ніро зіграє головну роль Френка "Ірландця" Шерана (Frank "The Irishman" Sheeran), що убив за замовленням мафії 25 чоловік.

Lenta.ru

 

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