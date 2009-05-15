Луганський байк-клуб «Нічні вовки» офіційно відкриває мотосезон-2009

У Луганську 16 травня грандіозним байк-уікендом офіційно відкриється мотосезон-2009. Ця подія відбудеться по вул. Комінтерну, у районі стрільбища. Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Луганського байк-клубу "Нічні вовки" Володимир МАРТИНЕНКО.

За його словами на відкритті виступлять рок-групи "Rocka de Borneo", Debaser, "Тиф", Shevchenko;s band, "Бе-Бе", "Сезон Дощів", "Тіні", "Ворони клюють твої посіви, Джузеппе", "Піджак і проект Shrі-Ланка, "Еtc (Ет Сетера)", Stuff 44, ""Сашко США", "Проспект".

У програмі байк-уікенду також заплановані традиційні мотоконкурси, фаєр-шоу від Театру вогню "Арканум", проїзд мотоколони містом з 12.00 до 14.00, море драйву та багато чого іншого.

До речі, на відкритті мотосезону-2008 у мотоколоні взяло участь кілька тисяч байкерів з України, Росії, Польщі, Німеччини й інших країн. Також пройшли конкурси, наприклад, "гонки на спритність", "силач" та ін.

Практично не переривався і музичний марафон – протягом "Bіke weekend" на сцену вийшло майже сорок рок-груп, у тому числі гості зі Слов`янська та Москви. Традиційні злети Луганський байк-клуб проводить щороку , і щораз розмах їхній стає усе більш грандіозним. Організатори злетів до останнього тримають паузу – лише після відкриття стане зрозумілим не лише яким буде цьогорічний злет, а й коло його учасників та гостей.