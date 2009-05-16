Сьогодні стартує фестиваль поезії «Київські Лаври»

Жадан, Кенжеєв, Мартисевич...

Сьогодні у Києві розпочинається міжнародний фестиваль поезії «Київські Лаври», який триватиме чотири дні. Місце проведення акцій – столичний Будинок вчителя (вул. Володимирська, 57). Програма першого дня фестивалю: 16 травня Київський Будинок вчителя Великий зал 18.00–18.30 Реєстрація учасників фестивалю, спілкування з пресою і читачами. 18.30–19.00 Відкриття IV Міжнародного фестивалю поезії «Київські Лаври», нагородження лауреатів. 19.00–20.00 Виступають лауреати фестивалю минулих років: Бахит Кенжеєв (Нью-Йорк), Сергій Жадан (Харків), Олексій Цвєтков (Нью-Йорк), Анатолій Кичинський (Херсон), Борис Херсонський (Одеса), Тарас Федюк (Київ – Одеса) і нові лауреати. 20.00–22.00 Вечір української, російської, білоруської і грузинської поезії (вечір ведуть Ірина Барметова і Марія Мартисевич). Михайло Айзенберг, Марія Мартисевич, Шота Іаташвілі, Остап Сливинський, Марія Галина, Віра Бурлак, Ніка Джорджанелі, Олег Романенко, Аркадій Штипель, Галина Крук, Марія Ватутіна, Віктор Жибуль. Повну програму фестивалю можна подивитися тут.

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