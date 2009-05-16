Як Київ святкує День Європи

В Києві проходять заходи з нагоди святкування Дня Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, на Хрещатику розміщені намети країн Європейського Союзу, в яких кияни можуть більше дізнатися про ЄС.

Також будуть організовані публічні дебати за участю послів країн-членів ЄС та високопосадовців України.

Дискусії будуть присвячені актуальним аспектам відносин ЄС та України.

Посольства країн-членів ЄС та країн-кандидатів проведуть курси з вивчення європейських національних мов. Загалом буде проведено курси з 21 європейської мови.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам голова представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту ТЕЙШЕЙРА, святкування дня Європи організовано місцевою владою Києва спільно з представництвом ЄС.

«Ми дуже раді, що на це свято прийшло подивитися багато киян і гостей столиці. Один раз на рік ми маємо чудову нагоду не лише надати, а й отримати інформацію від українців з приводу їх очікувань від Європейського Союзу», - сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА відзначив, що це лише початок святкування, яке буде тривати протягом місяця в різних містах.

Відповідаючи на запитання журналістів чого не вистачає Україні для вступу в ЄС голова представництва зазначив, що Україні не вистачає політичної і демократичної системи, яка б дала можливість забезпечити проведення всіх необхідних реформ.

У рамках святкування Дня Європи також запланована концертна програма, в якій візьмуть участь зірки української естради й фольклорні колективи.