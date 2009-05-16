У Луцьку відкрилася книгарня «ЧитайКраїна»

У Луцьку відкрилася перша книгарня "ЧитайКраїна", де можна придбати книжки за ціною видавництв. Урочисте відкриття відбулося за участю віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, т.в.о. голови Держкомтелерадіо України Анатолія МУРАХОВСЬКОГО, перших осіб міста та області.

Як передає кореспондент, ідею створення загальноукраїнської мережі книгарень "ЧитайКраїна" ініцювало ВАТ "Волинська обласна друкарня". Такий добрий почин підтримала КП ДАК "Укрвидавполіграфія", які разом із Державним комітетом телебачення та радіомовлення України допомогли у розробці дизайну, бренду та посприяли у наданні кредиту на ремонт приміщення у сумі 500 тис. грн. Допомогла у відкритті книгарні "ЧитайКраїна" і Луцька міська рада, яка виділила книгарні приміщення площею 200 квадратних метрів.

Відкриття таких книгарень планується у кожному обласному центрі України, а постачальниками книг найрізноманітнішої тематики (від дитячих до наукових) стануть всі українські підприємства поліграфії, кажуть організатори. Особливістю цих магазинів буде те, що книги в них продаватимуться за ціною видавництв. У найближчих планах - відкриття книжкових супермаркетів у Харкові, Одесі, Львові та Києві. Перспективна мета - створення мережі сучасних книгарень "ЧитайКраїна" в усіх регіонах України, зазначають ініціатори.

Як сказав І.ВАСЮНИК: "Перед владою на місцях постає непросте завдання - у кожному населеному пункті має бути, хай невеличкий, але книжковий магазин чи кіоск. І те, що від сьогодні в Луцьку працює сучасна, потужна книгарня - добрий початок і приклад для інших областей нашої держави".

"Книга - носій мови і державності, збережемо книгу, збережемо й мову, і державу", - наголосив віце-прем’єр-міністр.