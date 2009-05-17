Євробачення-2009 назвало переможців

Переможцем конкурсу став Олександр Рибак (Норвегія) з піснею «Fairytale”, друге місце посіла Йоганна Гудрун Йонсдоттір (Ісландія), третє місце у дуета, який представляв Азербайджан, Айсель Теймурзаде і Араш.

Переможець за підсумками голосування одержав 387 балів, у Йоганни - 218, у азербайджанців - 207 балів.

Український представник на “Євробачення-2009” Світлана Лобода з піснею «Be My Valentine! (Anti-crisis Girl)» зібрала 76 балів (12-е місце). Анастасія Приходько, яка представляла Росію, посіла 11-е місце, набравши 91 бал.

Поза першими місцями учасники розмістилися так: 4. Туреччина (177), 5. Велика Британія (173), 6. Естонія (129), 7. Греція (120), 8. Франція (107), 9. Боснія і Герцеговина (106), 10. Вірменія (92), 11. Росія (91), 12. УКРАЇНА (76), 13. Данія (74), 14. Молдова (69), 15. Португалія (57), 16. Ізраїль (53), 17. Албанія (48), 18. Хорватія (45), 19. Румунія (40), 20. Німеччина (35), 21. Швеція (33), 22. Мальта (31), 23-24. Литва та Іспанія (по 23), 25. Фінляндія (22).

Таким чином, наступний конкурс “Євробачення-2010” відбудеться в Осло.

Найвищий бал Олександру Рибакові поставили 16 (!) країн: Іспанія, Білорусь, Німеччина, Швеція, Ісландія, Ізраїль, Росія, Латвія, Литва, Україна, Польща, Голландія, Естонія, Данія, Словенія, Угорщина, друге місце віддали 9 (Бельгія, Чорногорія, Андорра, Велика Британія, Словаччина, Греція, Боснія і Герцеговина, Сербія, Кіпр), третє - 10 (Мальта, Франція, Фінляндія, Швейцарія, Македонія, Хорватія, Ірландія, Молдова, Вірменія, Азербайджан). Ще 7 балів норвежець отримав з Албанії, по 5 - з Португалії й Румунії, по 3 - з Чехії й Туреччини, 2 - з Болгарії. Країн, які не виставили б Олександрові Рибаку балів, не було.

Цікаво, що Туреччина з шістьма першими місцями (Азербайджан, Бельгія, Велика Британія, Македонія, Франція, Швейцарія) не ввійшла до трійки. При тому, що у "срібної" ісландки 12-бальних оцінок три (Ірландія, Мальта, Норвегія), а у "бронзових" азербайджанців і поготів одна - від Туреччини.

Україні віддали друге місце (по 10 балів) Польща і Азербайджан, третє (8) - Угорщина. По 6 балів дали Світлані Лободі Іспанія, Білорусія та Португалія, по 5 - Чехія, Данія, по 4 – Литва, Молдова, 3 - Вірменія, по два бали прийшли від Мальти, Ізраїлю, Росії, Великої Британії та один із Словаччини.

Голосування від України ставило на перше місце Олександра Рибака, на друге - дует від Азербайджану, на третє - Анастасію Приходько. Далі: Молдову, Велику Британію, Данію, Естонію, Францію, Вірменію, Ізраїль.