У Каннах засвистали ”Антихриста” Ларса фон Трієра

Новий фільм датського режисера Ларса фон Трієра "Антихрист" був підданий обструкції під час його прем`єри на Каннському кінофестивалі. Як повідомляє Reuters, присутні на сеансі глядачі, серед яких було багато професійних критиків і журналістів, супроводжували показ фільму їдкими коментарями, іронічним сміхом, гучними вигуками недовіри та свистом.

Жива реакція глядачів – не рідкість на показах фільмів конкурсної програми, але, як зазначає агентство, у випадку з "Антихристом" публіка висловлювала свою незадоволеність активніше, ніж зазвичай.

Після закінчення сеансу багато критиків назвали фільм "викликаючим" і заявили, що не розуміють, яким чином ця картина могла опинитися в числі претендентів на головну нагороду кінофестивалю.

Сам Ларс фон Трієр називав "Антихриста" найважливішою роботою в його житті, що є своєрідними "ліками від депресії, до якої він був схильний два роки тому.

Сюжет картини будується навколо головних героїв, яких грають Уїллем Дефо і Шарлота Генсбур, які втрачають єдину дитину і прагнуть до самоти в будинку, що знаходиться в глухому лісі.

Нагадаємо, що Ларс фон Трієр у 2000 році одержав головний приз Каннського кінофестивалю за фільм "Танцююча в темноті".

Lenta.ru