Україна заперечує, що поставила Приходько 8 балів

Організатори "Євробачення-2009" намагалися "зам`яти" грандіозний скандал, пов`язаний з російською учасницею Анастасією Приходько. Україна оцінила її пісню "Мамо" не на 8, а на 0 балів. Фінальні оцінки можуть бути переглянуті.

За даними ЗМІ, професійне журі України, рідної країни 22-річної співачки, не поставило Приходько жодного балу. Та й непрофесійне журі оцінило виступ киянки небагато чим вище. Проте за дві хвилини до того, як вся Європа дізналася симпатії українців, виявилось, що співвітчизники оцінили пісню Анастасії не мало не багато на 8 балів.

Подібний інцидент українська сторона замовчувати немає наміру, зазначає видання. "По-перше, я дуже вдячний за двійку, яку Росія поставила нам, – заявив журналістам віце-президент Першого національного каналу України Роман Недзельський. – Це дуже по-партнерськи й по-сусідському!"

"Ми тільки що відправили офіційного листа до EBU (Євразійський мовний союз – Ред.). Ми просимо, аби нам пояснили, як так могло відбутися. І журі, і глядачі в Україні проголосували за Норвегію", – пояснив представник українського телебачення. За її словами, цю "неймовірну цифру" EBU повідомив буквально за 2 хвилини до ефіру, так що українським телеведучим довелося озвучити прислану інформацію.

"Ми не контролювали SMS-голосування, але знали рішення професійного журі. Ми не дали Росії ніяких балів, – додав Недзельський. – Йде звичайна маніпуляція. Зрозуміло, що Норвегія об`єктивно перемогла, і тут немає питань. Але звідки в Приходько від України узялося 8 балів?!"

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