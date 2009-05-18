Васюник рекламував у Луцьку україномовну книгарню

Віце-прем’єр-міністр України Іван Васюник, т.в.о. голови Держкомтелерадіо України Анатолій Мураховський та міський голова Богдан Шиба відкрили в Луцьку нову книгарню «ЧитайКраїна». Особливістю цієї книгарні є те, що вона спеціалізуватиметься на україномовній літературі, хоча тут можна придбати книги іншими мовами.

Частину книг у ній можна буде придбати за ціною видавця.

У вітальному слові Іван Васюник подякував міській владі за створення умов для роботи цієї книгарні. Для «ЧитайКраїни» як закладу, що популяризуватиме українське друковане слово, було надано право пільгової оренди приміщення площею 200 квадратних метрів.

Такі книгарні планують відкрити у кожному обласному центрі. У найближчих планах – відкриття «ЧитайКраїни» у Харкові, Одесі, Львові та Києві.

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