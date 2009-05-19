Спілберг зніме фільм про Мартіна Лютера Кінга

Кінокомпанія DreamWorks придбала права на екранізацію біографії знаменитого борця за расову рівність Мартіна Лютера Кінга. Як підкреслює Variety, це буде перший повнометражний фільм, авторизований спадкоємцями доктора Кінга, що дозволили використовувати всю його інтелектуальну власність, включаючи знамениту промову "У мене є мрія".

Продюсером проекту стане Стівен Спілберг, який, за власним визнанням, давно мріяв зняти фільм про Кінга. "Для нас велика честь, що фонд "King Estate" дозволив нам розповісти про ці наріжні події нашої історії. Ми сподіваємося, що наш творчий потенціал і велич ролі доктора Кінга дозволять створити картину, якою ми всі гордитимемося", – прокоментував Спілберг.

Терміни робіт над фільмом поки не визначені. Сам знаменитий режисер і продюсер на момент написання даної замітки був зайнятий зйомками трилогії на основі популярних коміксів про Тантане. Його партнером у цьому проекті є Пітер Джексон.

У планах Спілберга також робота над біографічним фільмом, присвяченим Авраму Лінкольну.

Нагадаємо, що Мартін Лютер Кінг був убитий Джеймсом Ерлом Реєм у Мемфісі в 1968 році. Кінг став наймолодшим лауреатом Нобелівської премії миру. У 1977 році він був посмертно нагороджений президентською Медаллю Свободи, а в 2004 році золотою Медаллю Конгресу США.

Lenta.ru