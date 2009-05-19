Мінкульт пропонує внести зміни до Закону «Про кінематографію»

18 травня 2009 року зареєстровано проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України «Про кінематографію» №4490 щодо права та умов розповсюдження і демонстрування фільму.

Законопроект розроблено Міністерством культури і туризму на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року №576 «Про затвердження плану заходів на 2008 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності», та з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Мета розробки проекту - визначення та затвердження на законодавчому рівні строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, вичерпний перелік підстав для видачі та скасування документа дозвільного характеру на право провадження посередницької діяльності у сфері трансферту технологій.

Із текстом законопроекту можна ознайомитися тут.

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