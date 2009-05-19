Українське сучасне мистецтво вперше піде з молотка в Лондоні

Найстаріший аукціонний дім "Сотбіс" виставить на торги 9 червня роботи Іллі Чічкана, Олександра Ройтбурда, Олега Тістола, Василя Цаголова та інших вітчизняних майстрів.

Українські шедеври продаватимуть у межах російського тижня. Відбираючи картини для продажу, європейці звертали увагу на авторів, добре відомих і за кордоном. Фахівці кажуть, що бути представленим на "Сотбіс" – це навіть престижніше, ніж мати виставку в музеях - через масштабну медіакампанію.

Загалом за українські роботи планують вторгувати не надто багато – від 3 до 30 тис. доларів... Проте важливий сам факт представлення нашого мистецтва на найпопулярнішому в світі аукціоні.

Протягом двох днів – 20-21 травня – в "Українському домі" в Києві українська аудиторія теж матиме змогу ознайомитися з експозицією робіт, що виставлятимуться на торгах у Лондоні.

ICTV, УНІАН