У Києві відбудеться вечір класичної музики «...Від Баха до Прокоф’єва»

24 травня о 19:00 в Hyatt Regency Kiev відбудеться вечір класичної музики, у рамках якого виступлять усесвітньо відомі музиканти, – експерт Нобелівського концерту Михайло Казіник і кращий виконавець творів Сергія Рахманінова в Європі, український піаніст Олексій Ботвінов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі організаторів концерту.

Концерт-лекція «Шедеври класичної музики трьох століть» стане першим із запланованої серії вечорів Великої Музики і Великих Персон, покликаних відродити традицію приватних зборів вищого суспільства.

Особливий інтерес викликає той факт, що вперше в Україні цінителям класичного мистецтва буде запропоновано щось більше, ніж віртуозний виступ музикантів. Слухачі концерту «Шедеври класичної музики трьох століть. Від Баха до Прокоф’єва» зможуть зануритися в старовинну атмосферу закритих світських вечорів, описаних у класичній літературі часів О. Пушкіна і Л. Толстого. Слухачі дізнаються про дивовижний вплив музики й слова на людину, про філософію музикотерапії.

Маестро Казіник розповість про те, як правильно слухати музику й розуміти думки людей, що творили її.

Маестро переконаний, що люди за своєю природою геніальні, але в сучасному світі вони загнані в рамки обмеженої системи, яка знищує генія в людині, роблячи його «середньо розумним типом». «Яке щастя, – говорить Казіник, – що для Мистецтва немає земних понять. Якщо в житті чоловік деколи прикидається, бреше й лицемірить, то в Мистецтві геній – такий, яким і повинна бути справжня людина: щирий, розумний, світлий».

Казіник упевнений, що, розчиняючись в аурі Бетховена або Моцарта, Шуберта або Брамса, налаштувавшись на правильну хвилю, людина неодмінно очиститься від душевної грязі.

У програмі концерт-лекції:

• Іоганн Себастьян Бах / Феруччо Бузоні – Чакона;

• Вольфганг Амадей Моцарт – Рондо;

• Франц Шуберт – Соната;

• Фрідерік Шопен – Балада N 1;

• Роберт Шуман – Інтермеццо;

• Йоганнес Брамс – Скерцо;

• Сергій Рахманинов – 2 Прелюдії;

• Сергій Прокоф’єв – Марш з опери «Любов до трьох апельсинів».

Запланована програма світських культурних вечорів є серією концертів класичної музики, в яких візьмуть участь видатні українські виконавці, що добилися визнання не тільки на батьківщині, але і в світі. Також метою цих концертів є знайомство з кращими зразками світової класики і з творчістю кращих представників світового виконавського мистецтва.