«Грані-Т» відкриває нові сторінки з життя Тараса Шевченка

20 травня о 17:00 у Національному музеї Тараса Шевченка відбудеться презентація безпрецедентного проекту видавництва «Грані-Т» «Сердечний рай, або Оксана» (за п’єсою Олександра Денисенка).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного музею Тараса Шевченка.

У книзі «Сердечний рай, або Оксана» про останні роки життя Тараса Шевченка, у якому використано текст п’єси «Оксана», опубліковані невідомі документи з життя Тараса Шевченка та наукові коментарі істориків, мистецтвознавців та діячів культури в поєднанні з художньою реконструкцією творів самого Тараса Шевченка.

Учасники зустрічі:

• Діана Клочко – шеф-редактор видавництва «Грані-Т», автор ідеї;

• Олександр Денисенко – автор п’єси.