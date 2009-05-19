Яким бачила Крим Леся Українка

У Луцьку відкрилась виставка „Студії з Криму. Леся Українка й Агатангел Кримський: осяяні Сходом”.

Як передає кореспондент УНІАН, виставка експонується у Волинському краєзнавчому музеї з 18 травня до 15 червня, а з 20 червня до 1 вересня - у Музеї Лесі Українки в селі Колодяжне Ковельського району.

Експонати виставки, наданої Ялтинським історико-літературним музеєм і доповнені матеріалами з фондів Волинського краєзнавчого музею, дозволяють побачити Крим таким, яким його бачили Леся Українка і Агатангел Кримський.

Як зазначили організатори, виставка відкрилася у рамках святкування 80-річчя Волинського краєзнавчого музею, 60-річчя Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки та 160-річчя від дня народження Олени Пчілки.

Виставка є результатом багаторічної плідної співпраці Музею Лесі Українки у с.Колодяжне з Меморіальним музеєм Лесі Українки в Ялті.