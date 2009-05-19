У Києві пройде фестиваль підводного зображення

22-24 травня у Києві пройде ІХ Міжнародний фестиваль підводного зображення "Срібна акула 2009".

Як повідомляють організатори заходу, на відвідувачів чекає демонстрація відеофільмів і телепередач на підводну тематику, експозиція підводних фотографій, експозиція живописних і скульптурних робіт, виставка-продаж підводного спорядження.

Крім того, очікується, що на фестиваль завітають багато гостей - підводних фотографів, режисерів, операторів, продюсерів, художників і скульпторів з різних куточків світу.

Зокрема, очікують на приїзд художника Паскаля Лекока, підводного оператора Крістіана Петрона ("Титанік", "Блакитна безодня"), художника, члена команди Жака-Іва Кусто Андре Лабана.

Міжнародне журі визначить переможців у наступних номінаціях: краща кольорова і чорно-біла фотографія; кращий відеосюжет і відеофільм; краща телепрограма (з використанням підводних відеосюжетів); краща живописна і скульптурна робота; музичний конкурс; конкурс на кращий стенд серед клубів і центрів підводного плавання; конкурс дитячих малюнків.

Виставка підводної фотографії, живопису і скульптури на підвідну тематику буде проходити у Будинку кіно, що на вул. Саксаганського, 6. Вхід - вільний.

Українська правда