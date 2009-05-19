У столиці відкриють пам’ятний знак Василю Стусу

У Києві активісти планують відкрити пам’ятний знак Василю Стусу.

Про це УНІАН повідомили в Святошинській районній держадміністрації.

Пам’ятний знак письменнику відкриють 21 травня у зеленій зоні на проспекті Перемоги, 119, відомій серед киян як сквер ім. Василя Стуса.

Районна влада зазначає, що встановлення знаку ініціювали мешканцф району і громадська організація “Зелений світ”, Спілка політв’язнів та репресованих України, осередок Української народної партії. Акція організована "з метою повернення пам’яті святошинського земляка – В.Стуса на “малу батьківщину” - у Святошин", оскільки відомо, що В.Стус переїхав навчатися до Києва і жив саме у Святошині. Тут письменник провів і останні свої роки без ув’язнень.

Пам’ятний знак виготовлено за кошти, зібрані патріотично налаштованими святошинцями. Це буде меморіальний камінь з викарбуваними роками життя та зображенням В.Стуса. На урочисте відкриття запрошені, зокрема, Президент України, народні депутати та мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, два роки тому київська громадськість ініціювала створення скверу імені Василя Стуса на незабудованій ділянці із зеленими насадженнями, де у 60-70-х роках стояв будинок, на другому поверсі якого разом із дружиною та сином жив поет.

Наприкінці лютого ц.р. з’явилась інформація, що особи, які з дозволу київської влади приватизували цю ділянку, мають намір вирубати реліктові та молодші дерева, щоби побудувати розважальний комплекс. На захист скверу виступили активісти Української народної партії, Конгресу українських націоналістів та організації « Зелений світ ». Разом з тим, 11 березня о 4-й годині ранку невідомі почали зрізати дерева. За дві години вони встигли знищити більше 100 дерев, серед яких сосни та дуби віком понад 100 років у цьому сквері. Все зелене насадження їм завадили знищити громадські активісти.

Пізніше активісти висадили нові дерева у зазначеній зеленій зоні замість знищених.

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури України з приводу знищення невідомими особами скверу ім. Василя Стуса.