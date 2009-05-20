Служба зовнішньої розвідки розсекретила кілька листів Петлюри
Копії передали до музею
19 травня, голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ передав Українському інституту національної пам’яті копії листів Симона Петлюри, які були виявлені у галузевому архіві служби.
Як передає кореспондент УНІАН, 11 оригіналів листів С.Петлюри, датованих травнем-вереснем 1922 року, знаходились у багатотомній архівній справі, порушеній каральними органами колишнього СРСР стосовно генерал-хорунжого армії УНР Юрка Тютюнника , арештованого чекістами в 1923 році.
Як поінформував М.МАЛОМУЖ, архівні матеріали свідчать, що листи голови Директорії УНР і головного отамана армії С.Петлюри зберігалися саме у цій справі і в основному були адресовані прем’єр-міністру еміграційного уряду УНР Андрію Лівицькому, а також військовому міністру генерал-поручику Миколі Юнаківу і послу уряду УНР у Франції Олександру Шульгіну.
Як зауважив М.МАЛОМУЖ, у листах оцінюється тогочасна політична ситуація у Європі і Україні, визначаються завдання керівникам української еміграції, висловлюється ставлення до різних подій. Окремі листи помічені надписами «таємно» і «довірочно». Усі листи виконано С.Петлюрою власноручно олівцем.
Як зауважив керівник СЗРУ, після попереднього опрацювання документів службою було ухвалено рішення про їхнє оприлюднення з метою подальшого дослідження науковцями та істориками.