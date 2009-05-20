Дитяче ”Євробачення” відбрало виконавців

14 травня 2009 року відбувся півфінал Національного відбору на участь у Конкурсі дитячої пісні «Євробачення-2009», який триватиме в червні цього року. Почесне журі з 32 учасників вибрало 15 юних співаків, повідомляє прес-служба Першого національного.

До фіналу ввійшли:

1.Каращук Владислав

2. Андранік Алексанян

3. Дмитро Бородін

4. Куріцина Катерина

5. Даніела (Якобчук Даніела)

6. Ліза Малаєва (Малаєва Єлизавета)

7. Гурт «Каприz»

8. Лі Нгуєн

9. Черненко Олександр

10. Лозінська Марина

11. Валентина Данилюк

12. Панченко Катерина

13. Кудряшова Анна

14. Грошко Валерія та Анастасія

15. Каріна Мазурик

Голова журі, перший віце-президент Роман Недзельський, назвав загальний рівень підготовки учасників дуже високим. «Основні критерії, якими керувалося журі, - це подача пісні, репертуар виконавця, музичне виконання, інтонація та відповідність сценічному образу. Головний критерій - пісня має бути дійсно дитячою. Дитина має залишатися дитиною, і не повинна поспішали дорослішати», - сказав пан Недзельський.

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