Сьогодні день прочанства до Канева

148 років тому на Чернечій горі над Дніпром перепоховали тіло Тараса Шевченка.

Великий поет свободи помер 10 березня 1861 року в Санкт-Петербурзі і на третій день був похований на Смоленському цвинтарі. А в травні його друзі домоглися дозволу царської влади на перепоховання праху поета в Україні, виконуючи його заповіт.

Якраз у ці хвилини Віктор Ющенко має покладати квіти до підніжжя пам’ятника Кобзарю у столиці. Разом з ним голова Верховної Ради Володимир Литвин, члени уряду, керівник Секретаріату Віра Ульянченко, представники громадських організацій і партій, політичних сил. А потім глава держави відвідає реконструйований музей великого поета на Тарасовій горі в Каневі.

ICTV