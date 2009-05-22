Івано-Франківщина 28 травня творчо звітуватиме в Києві

Творчі колективи Івано-Франківської області представлять свою айстерність на звіті Івано-Франківщини у Києві 28 травня у палаці «Україна». Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації таке остаточне рішення прийняв голова Івано-Франківської ОДА Микола Палійчук.

Ще місяць тому Микола Палійчук заявляв, що терміни, які Міністерство

культури і туризму України запропонувало для звіту, не влаштовують область.

Відтак голова ОДА вирішив провести звіт в Івано-Франківську на сцені

обласного академічного музично-драматичного театру ім. І. Франка і запросити на звіт перших осіб держави. Рівно за місяць ситуація змінилася. Як заявив Микола Палійчук, після проведених переговорів з Президентом України вирішено, що звіт відбудеться у Києві в Національному палаці «Україна».

До того ж за сприяння Президента України Віктора Ющенка суттєво зменшено орендну плату за це приміщення (за неофіційною інформацією попередньо запросили за оренду залу 1 млн.гривень - УНІАН).

Назва цьогорічного звіту - «В нас писанка і вишиванка веселкою грає».

Триватиме він не більше 2 годин, включаючи виступи високопосадовців та

вручення нагород. В концерті братимуть участь лише професійні та аматорські колективи області, оскільки вирішено, що звіт представлятиме найкращі зразки народної творчості Прикарпаття. Наразі визначено 30 колективів, які візьмуть участь у звіті.

Окрім концерту, Івано-Франківщина представить найкращі роботи народних умільців Прикарпаття.