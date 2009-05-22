Українські письменники одержали головну російську премію

Головну нагороду російської премії в області дитячої літератури "Заповітна мрія" у четвертому сезоні одержали українські письменники-співавтори Сергій і Марина Дяченки.

Перемогу тандему Дяченкам принесли книжки "Ключ від королівства", "Слово Оберона" і "У зла немає влади", написані в жанрі фентезі. Письменникам вручено премію в розмірі 1,5 мільйона рублів.

Друге місце цього сезону зайняв Едуард Вєркін з повістю "Мертвяк". Він одержав нагороду 500 тисяч рублів. 300 тисяч рублів за третє місце дісталися Тимофію Юргелову з повістю "Жовтий, сірий, Анжела Девіс, Вулкан та інші".

Крім того, так звану "Малу премію" одержали Юлія Кузнецова з повістю "Вигаданий жучок", Ілга Понорніцька зі збіркою розповідей "Наша Земля – дихає" і Сергій Седов із збіркою "Казки Дитячого світу". Сума винагороди цих письменників складе 50-150 тисяч рублів.

Досягнення 24 авторів, що увійшли до шорт-листу премій, оцінювали два журі: "доросле", очолюване головним редактором газети "Книжковий огляд" Олександром Гавриловим, і дитяче, яке складається із старшокласників декількох шкіл.

Lenta.ru