У ”Ленкомі” завершилося прощання з Олегом Янковським

У московському театрі "Ленком" завершилося публічне прощання з Олегом Янковським. Адміністрація театру ненадовго продовжила церемонію, але тисячі людей так і не встигли віддати дань пошани улюбленому артистові, передає агентство.

За словами кореспондента "Ленти.ру",черга з охочих попрощатися з Янковським починалася від Пушкінської площі, і в якийсь момент люди, що не уміщаються на тротуарах, вийшли на проїжджу частину, так що міліції довелося наводити порядок.

Янковський помер 20 травня на 66-му році життя. Його поховають сьогодні, 22 травня, на Новодівичому кладовищі.