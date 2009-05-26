Сьогодні в Москві - прем`єра фільму «Богдан-Зиновій Хмельницький»

Сьогодні в Москві, в Центральному будинку кіно, відбудеться прем`єрний показ фільму «Богдан-Зиновій Хмельницький», знятого на кіностудії імені Довженка.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в РФ, показ організовано Спілкою кінематографістів Росії і українською дипломатичною місією.

У зв`язку з цим планується приїзд до Москви режисера-постановника фільму – народного артиста України, лауреата Державної премії ім. Тараса Шевченка, академіка Академії мистецтв України Миколи МАЩЕНКА, а також заступника міністра культури і туризму України Тимофія КОХАНА, виконавця ролі Богдана Хмельницького, народного артиста України Володимира АБАЗОПУЛО, оператора, заслуженого діяча мистецтв України Сергія БОРДЕНЮКА та інших.

«Цей захід посприяє подальшому розвитку дружнього діалогу між кінематографістами України і Росії, їх кращому взаєморозумінню, зокрема, в питанні втілення в мистецтві історичного минулого народів двох сусідніх держав і послужить подальшому розвитку і зміцненню дружніх зв`язків між діячами культури двох країн», - упевнені організатори.