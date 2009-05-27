У Києві презентують «Пристрасті за Богданом»

Сьогодні у Києві презентуватимуть книгу Ростислава Коломійця «Пристрасті за Богданом».

«Пристрасті за Богданом» – це спроба створення психологічного портрету Богдана Ступки. Як пише автор: «Спостерігаю за ним не тільки із зали, але й у репетиційній кімнаті, за лаштунками, на кінозйомочному майданчику, на гастролях, у міністерському кабінеті, на дружній вечірці, у стосунках з колегами і великими світу цього». Ця книга – вдале поєднання біографічних фактів, авторського сприйняття та світлин, із яких проступає життя Богдана Сильвестровича. За усіма стосами театральних програмок та афіш – неординарне життя, сповнене як злетів, так і падінь.

Початок презентації у книгарні “Є” (вул. Лисенка, 3) о 18.00.

Учасники: Богдан Ступка, Іван Коломієць та Сергій Маслобойщиков.