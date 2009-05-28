Відкрився Міжнародний театральний фестиваль ”Мельпомена Таврії”

У Херсоні 27 травня відкрився ХІ Міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії".

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті, цього року на фестиваль з’їжджаються театри з 11 міст України, а також театри з Румунії та Росії. Цьогорічний фестиваль присвячено 200-річчю з дня народження Миколи Гоголя.

У рамках фестивалю запланований круглий стіл на тему: "Проблеми розвитку сучасного театрального мистецтва", у якому візьмуть участь найкращі режисери України та інших держав.

Також відбудеться карнавальна хода центральними вулицями Херсона, яка завершиться на Театральній площі гала-концертом і святковим салютом.

“Мельпомена Таврії" проходить з 1998 року. Основна мета фестивалю - популяризація театру, підйом його авторитету, обмін досвідом між творчими колективами, ознайомлення глядачів з театральними прем`єрами і найцікавішими знахідками театрів.

Організатори фестивалю: Міністерство культури і туризму України, Національний союз театральних діячів України, Херсонська облдержадміністрація, Херсонський обласний академічний український музично драматичний театр ім. Миколи Куліша, "Фестивальний центр" за допомогою ЗАТ "Таврійські Ігри" і Херсонського міськвиконкому. До складу жюрі фестивалю входять кращі театральні діячі, театрознавці і театральні критики України.