В Івано-Франківську презентували книгу «В’язень на букву «ЗЕТ»

В Івано-Франківській обласній універсальній бібліотеці імені І.Франка відбулася презентація книги «В’язень на букву «ЗЕТ». Про це повідомили УНІАН в управлінні культури Івано-Франківської облдержадміністрації. Нове видання є спогадами повстанця, учасника бойового підпілля ОУН, політв’язня, а нині голови Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені Шухевича Михайла ЗЕЛЕНЧУКА, який пережив смертний вирок, пройшов камеру смертників і майже 17 років провів у комуністичних таборах. У неволі колишній хорунжий УПА зібрав цікаві етнографічні записи про звичаї і побут горян, якими і ділиться з читачами.

На 223 сторінках є різноманітні цікаві записи – гуцульські назви місяців; побутові звичаї окремих населених пунктів; жіночі повір’я; гадання за різними ознаками; перекази про Олексу Довбуша; прислів’я та приказки; спогади автора з перебування у Станиславівській (Івано-Франківській) в’язниці, Мордовію. Видання ілюстроване світлинами з життя автора.

Довідка УНІАН. М.ЗЕЛЕНЧУК народився 27 вересня 1924 року в с. Зелена на Надвірнянщині Івано-Франківської області. З 1944 р. брав участь у визвольній боротьбі ОУН – УПА. Вояк куреня «Бескид» (ройовий, чотовий, бунчужний). 8 травня 1955 р. схоплений НКВС. Засуджений до розстрілу, який був замінений на 25-річне тюремне ув’язнення. Відбув у Мордовії 16 років і 7 місяців. Організатор створення Всеукраїнського братства ОУН – УПА Карпатського краю (1990). Член УГС, НРУ, «Меморіалу». Є автором ряду спогадів про визвольну боротьбу.