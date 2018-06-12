Співачка Марієтта: У моєму віці роздягатися ще рано, та й взагалі примітивно це робити

Марієтта – ще юна, але безперечно талановита співачка з Києва. У свої 13 років вона вже має безліч перемог на українських і міжнародних фестивалях. Марієтта є володарем першої премії конкурсів «Чорноморські Ігри – 2003», «Відкрита Європа – 2005» (Росія), "Berliner Perle 2006" (Німеччина), стала фіналісткою Національного відбору Дитячого Євробачення – 2007-2008 в Україні. Вона – лауреат Нової Хвилі Junior, яка вперше в листопаді 2008 року пройшла в Москві. Юна співачка представляла Україну з піснями “Алло” власного твору і “Circle of Life” Елтона Джона з мультфільму Король Лев.

Свій перший альбом «Діти – це золото!» Марієтта випустила в квітні 2006 року. До нього увійшли 10 дитячих пісень, написаних композитором Дмитром Сидоровим, а також два кліпи: «Тобі» і «Дети – це золото!». Пісні «Діти – це золото!», «Пінгвіни», «Тобі», «Пісенька моя», «Місячне дівча» стали улюбленими для багатьох дітей.

У лютому 2009 року вийшов другий диск співачки – «Мрія-дорога». Заголовною піснею альбому стала композиція «Мрія-дорога», яка була записана разом з популярним українським виконавцем EL Кравчуком. На цю пісню відомий кліпмейкер Максим Паперник зняв яскраве, драйвове відео. У головних ролях – EL Кравчук, Марієтта і корабель, що літає", під назвою пароплан! До альбому також увійшли пісні виконавця на українському, російському, англійських мовах: «Крок» (Дит. Євробачення 2008), «Футбол» (Дит. Євробачення 2007), «Алло» в українському і англійському варіанті (Нова Хвиля Junior 2008), інші, уже відомі й такі, що подобаються глядачам, пісні, а також відео-кліп «Мрія-дорога». Усі композиції записані студією «LETOmusic», а релізом і дистриб’юцією альбому займається рекордингова компанія MOON records.

Зараз Марієтта працює над новою пластинкою, яку вона хоче присвятити своїм друзям-тінейджерам. Уже записаний заголовний трек «У контакті». Ні для кого не секрет, що зараз практично кожен тінейджер велику частину часу проводить у Інтернеті. Ось і Марієтта, для зйомок нового відео запросила всіх своїх друзів, з якими вона вже давненько знаходиться «У контакті». Відео зняв молодий модний режисер Філ Лі.

Разом з цим, не дивлячись на серйозні творчі успіхи й напружений графік Марієтта залишається 13-річним дівчам – веселим, енергійним, життєрадісним мрійником! І не дивно, що вона відмінно справляється з роллю пустотливої Пеппі в дитячому мюзиклі «Кольорові сни Еколь.

Марієтта відповіла на запитання УНІАН.

Марієтта – це твій псевдонім?

Насправді це моє справжнє ім’я. Воно мені дуже подобається, вважаю його креативним, тож вирішила використовувати його як псевдонім. Як на мене, чим рідкісніше ім’я, тим воно цікавіше.

Хто є твоїм кумиром? Ти сама обираєш, які пісні співати чи тобі в цьому мама допомагає?

Моїм кумиром був завжди Джастін Тімберлейк. Мені подобаються його пісні.

Я співаю в стилі поп. Слова до пісень мені пише мій композитор Дмитро Сидоров, він водночас є моїм музичним продюсером. Потім, коли він пропонує пісню, ми разом з мамою вирішуємо, чи я співатиму ту чи іншу пісню чи ні.

Тобто до всього доходите консенсусом і ніхто немає однозначного права голосу? Ні, якщо мені пісня не подобається, то я її не співатиму.

Хто з українських виконавців тобі подобається? Багато виконавців подобаються, наприклад Lama, «Океан Ельзи». У принципі подобаються усі, але в Україні немає моїх кумирів.

Скільки років ти вже на сцені?

Років десять. Я співаю з трьох років. Я перемогла у 29-тьох конкурсах, у тому числі й за кордоном. Наприклад, «Берлінська перлина». Там я зайняла перше місце. «Відкрита Європа» у Москві, «Нова хвиля» теж у Москві. У Болгарії «Сонце, молодість, краса», теж узяла там перше місце. У Болгарію ми їздили разом з Настею Каменських, вона займається у тої ж учительки з вокалу, що і я.

Співати з трьох – це, на мою думку, фактично не мати дитинства. Ти хоч устигла погратися ляльками?

Так. І навіть зараз граюся. У мене є багата колекція ляльок братц. Це такі ляльки з великими головами, очима. Я також колекціоную плюшевих ведмедиків. Я намагаюся їх привозити з кожної країни, де відпочиваю чи їжджу на конкурси.

А ще люблю на стадіоні пограти з хлопцями у футбол.

То тобі простіше спілкуватися з хлопчиками?

Я спілкуюся з усіма, у мене немає певних категорій хлопців чи дівчат. Вважаю, що кожна людина чимось цікава.

Дівчата, як правило, більш заздрісні. Хіба не так?

Можливо. Але серед моїх справжніх друзів я поки таких не помічаю.

На що ти готова заради своєї кар’єри?

У дорослому житті усі думають, аби стати популярною, потрібно знімати кліпи напівроздягненою… А я вважаю, якщо людина по-справжньому талановита, то люди – продюсери, які його шукають, обов’язково знайдуть.

У моєму віці роздягатися на екрані ще рано, та й взагалі примітивно це робити будь-коли.

Ти граєш на якихось музичних інструментах?

Так, граю на фортепіано. Раніше вчилася ще на гітарі, потім залишила, бо була завелике навантаженні.

Розкажи свій звичайний робочий день. Спочатку, звісно, це школа, потім, залежно від дня тижня, у мене уроки фортепіано, репетиції мюзиклу, танці: разом з моїм балетом ми ставимо номери на мої пісні, записи в студії, вокал обов’язково.

Між цим я можу погуляти з друзями, піти в кіно.

Чи є Аліна Гросу прикладом для тебе?

Я добре знаю Аліну. Ми разом жили в одній кімнаті під час дитячого Євробачення. Вона насправді добра, скромна дівчинка.

Але це було два роки тому, тож я не знаю, яка вона зараз.

Аліна часто відвідує дорослі тусовки. Ти теж?

Мій графік настільки напружений, що я фактично не маю можливостей просто тусувати. Звісно, якісь вечірки я відвідую, але це тоді, коли в моїх друзів день народження чи якесь інше свято.

Чи не заважає в твоєму повсякденному житті твоя зірковість, наприклад, у школі?

Насправді, ні. Знаєте, шоу-бізнес інколи може навіть і виручати. Наприклад, цього навчального року я дуже багато пропустила уроків. З біології взагалі мала жахливі оцінки. І одного разу телебачення прийшло знімати до нас передачу «Один день з мого життя», вони потрапили на урок біології. Показали мою вчительку, мене, мої погані оцінки… Після цього моя вчителька почала ставити мені виключно хороші оцінки.

Яких висот тобі б хотілося досягти? Спочатку хочу стати професіоналом у сфері вокалу, заспівати хіт, який слухатимуть усі мої однолітки – тінейджери. Звісно, хочу стати популярною, але найбільше не хочу втратити від цього глузд.

Ще хочу заспівати з Джастіном Тімберлейком. Також я люблю аніме, суші, тому хочу поїхати в Японію, де все це справжнє.

Ти зараз співаєш у мюзиклі? Розкажи, будь ласка, про що він?

Мюзикл називається «Цветные сны Эколь». Його продюсує Євгеній Орлов. У мюзиклі розповідається про дівчинку Еколь, яка переїхала в новий двір і шукає собі нових друзів. Але це в неї ніяк не виходить, бо ж самі діти в дворі між собою не дружать. У кінці вона їх усіх здружує.

Його прем’єра була ще 12 квітня. А 31 травня і першого червня ви його показуватимемо в же в новому варіанті, з новими жартами й з новими піснями. Це буде в національній консерваторії та в театрі імені Івана Франка.

У тебе рижий колір волосся. Він природній?

Ні… Кілька днів тому ми знімали кліп на пісню «Вконтакті» і стиліст вирішив пофарбувати мене в рижий колір, бо йому дуже сподобався колір моїх очей, а вони в мене голубі. Він таким чином їх хотів підкреслити.

А як з особистим життям, у тебе є хлопчик?

Так. У мене є зараз хлопець.

Мама про це знає? Ти щось взагалі робиш без відома мами?

Сміється. Так, знає.

Звісно, що роблю. Наприклад, піду кудись погуляти, а їй про це не скажу. Але вона все мені прощає, бо розуміє, що я ще дитина.

Що читаєш на дозвіллі, якщо таке буває? Дуже люблю фантастику. Наприклад, мені подобається розповідь Йосифа Колфера «Артеміс Фаул». Прочитала всі частини. Також «Гаррі Поттера» прочитала.

Чи можна назвати тебе гламурною дівчинкою? Ні, тому що я більш така хуліганка, часто поводжуся по-хлопчачому. Мене дуже рідко можна побачити в сукні, хіба на якомусь великому святі.

Чи важливо для артиста, на твою думку, добре вчитися? Як казав мій один друг, якщо ти співак, то потрібно знати літери, щоб вивчити слова. Це жарт.

Звісно, я вважаю, що знання справді потрібні, бо життя дуже непередбачуване.

Розмовляла Ксеня Лесів