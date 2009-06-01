У Москві помер відомий актор В’ячеслав Невинний (фото)

У Москві на 75-у році життя помер відомий російський актор В’ячеслав Невинний.

Як повідомила ІТАР-ТАРС вдова актора Ніна Іванівна, Невинний помер сьогодні приблизно о 16:30 за московським часом в своїй квартирі на Тверській вулиці, будинок 8. Місце і час похорону буде визначено 1 червня.

"Слава дуже давно хворів, у нього була важка форма діабету, але все одно його смерть стала для всіх нас повною несподіванкою", - сказала вона.

У 1955 році В.Невинний вступив до школи-студії МХАТу, а після її закінчення в 1959 році став актором МХАТу.

За свою кар`єру знявся у понад 60 фільмах, зокрема в таких як "Голова", "Бережись автомобіля", "Руслан і Людмила", "Не може бути", "Гараж", "По сірники", "Мертві душі", "Гостя з майбутнього", "Небеса обітовані".