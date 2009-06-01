Ющенко нагородив Кіру Муратову орденом князя Ярослава Мудрого

Президент Віктор Ющенко нагородив режисера-постановника, народну артистку Кіру Муратову орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Про це йдеться в указі № 377/2009 від 29 травня, опублікованому на офіційному сайті Президента.

Ющенко нагородив Муратову "за вагомий особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва, високу професійну майстерність і з нагоди ювілею акціонерного товариства Одеської кіностудії і заснування одеського відділення Національної спілки кінематографістів".

Ордени За заслуги III ступеня удостоєні працівники Одеської кіностудії: оператор-постановник Леонід Бурлака, художник-постановник Валентин Гідулянов; звання Заслужений діяч мистецтв України було привласнено художникові-постановникові Євгенію Голубенкові, кінорежисерові-постановникові Леоніду Павлівському; Заслужений працівник культури України - художникові-постановникові Світлані Солодовник.

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