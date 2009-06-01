З 5 по 7 червня у столиці відбудеться третій Київський фестиваль вогню - Kiev Fire Fest.

Як передає «Українська правда», у фестивалі візьмуть участь кращі театри вогню з України, Росії, Білорусії, Австрії, Швеції, Угорщини, Франції.

Основна програма фестивалю буде представлена в київському "Зеленому театрі", що на Парковій алеї, 2.

Тут 6 червня київські і приїжджі школи проведуть свої презентації і відкриті уроки, під час яких ознайомлять публіку з методикою викладання такого специфічного мистецтва.

Також працюватиме ярмарок вогняного реквізиту, де можна буде ознайомитися зі спектром професійних інструментів для роботи з вогнем.

Ввечері 6 червня на киян та гостей столиці чекатимуть вогняні шоу, завершиться день яскравим вогненно-піротехнічним шоу.

7 червня відбудуться семінари представників шкіл барабанів - уроки гри від початкового і до вищого рівня. Крім того, глядачам покажуть шоу прапорів та вогняні спектаклі.

Вхід на фестиваль коштуватиме 15 гривень.