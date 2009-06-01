У Києві проведуть фестиваль португальського кіно

2 червня о 18.30 в київському "Будинку Кіно" (м. Київ, вул. Саксаганського, 6) посольство Португалії в Україні відкриє п’ятий фестиваль португальського кіно. Фестиваль португальського кіно пройде з 2 по 4 червня. На фестивалі будуть представлені п’ять фільмів - це роботи як визнаних митців португальського кіно, так і представників нового покоління, які майстерно відобразили новітні течії сучасного кінематографу Португалії. В програмі фестивалю: 2 червня 19:00 – “Тропічний ліс”, 2002, романтика, 105 хв, Леонел Віера. (Червона зала) 19:00 – “Цілуй мене”, 2004, романтична драма, 120 хв, Антоніу Кунья Телеш. (Синя зала). 3 червня 18:00 – “Кортить додому”, 1996, комедія, 106 хв, Карлуш да Сілва і Жорж Слюзер. (Червона зала). 18:00 – “Безсмертні”, 2003, драма у стилі екшн, 123 хв, Антоніу Педру Вашконceлуш. (Синя зала). 20:00 – “Цілуй мене”, 2004, романтична драма, 120 хв, Антоніу Кунья Телеш. (Червона зала). 20:00 – “Спокуса”, 1997, романтична драма, 115 хв, Жуакім Лейтау. (Синя зала). 4 червня 18:00 – “Безсмертні”, 2003, драма у стилі екшн , 123 хв, Антоніу Педру Вашконceлуш. (Червона зала). 18:00 – “Кортить додому”, 1996, комедія, 106 хв, Карлуш да Сілва та Жорж Слюзер. (Синя зала). 20:00 – “Спокуса”, 1997, романтична драма, 115 хв, Жуакім Лейтау. (Червона зала). 20:00 – “Тропічний ліс”, 2002, романтика, 105 хв, Леонел Віера. (Синя зала). Стрічки із субтитрами англійською мовою. Вхід вільний.

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