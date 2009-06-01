У Києві проведуть фестиваль португальського кіно

13:51, 01 червня 2009
Культура
0

2 червня о 18.30 в київському "Будинку Кіно" (м. Київ, вул. Саксаганського, 6) посольство Португалії в Україні відкриє  п’ятий фестиваль португальського кіно.

Фестиваль португальського кіно пройде з 2 по 4 червня.

На фестивалі будуть представлені п’ять фільмів  - це роботи як визнаних митців португальського кіно, так і представників нового покоління, які майстерно відобразили новітні течії сучасного кінематографу Португалії.

В програмі фестивалю:

2 червня

19:00 – “Тропічний ліс”, 2002, романтика, 105 хв, Леонел Віера.

(Червона зала)

19:00 – “Цілуй мене”, 2004, романтична драма, 120 хв, Антоніу Кунья Телеш.

(Синя зала).

3 червня

18:00 – “Кортить додому”, 1996, комедія, 106 хв, Карлуш да Сілва і Жорж Слюзер.

(Червона зала).

18:00 – “Безсмертні”, 2003, драма у стилі екшн, 123 хв, Антоніу Педру Вашконceлуш.

(Синя зала).

20:00 – “Цілуй мене”, 2004, романтична драма, 120 хв, Антоніу Кунья Телеш.

(Червона зала).

20:00 – “Спокуса”, 1997, романтична драма, 115 хв, Жуакім Лейтау.

(Синя зала).

4 червня

18:00 – “Безсмертні”, 2003, драма у стилі екшн , 123 хв, Антоніу Педру Вашконceлуш.

(Червона зала).

18:00 – “Кортить додому”, 1996, комедія, 106 хв, Карлуш да Сілва та Жорж Слюзер.

(Синя зала).

20:00 – “Спокуса”, 1997, романтична драма, 115 хв, Жуакім Лейтау.

(Червона зала).

20:00 – “Тропічний ліс”, 2002, романтика, 105 хв, Леонел Віера.

(Синя зала).

Стрічки із субтитрами англійською мовою.

Вхід вільний.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter