У Києві проведуть фестиваль португальського кіно
2 червня о 18.30 в київському "Будинку Кіно" (м. Київ, вул. Саксаганського, 6) посольство Португалії в Україні відкриє п’ятий фестиваль португальського кіно.
Фестиваль португальського кіно пройде з 2 по 4 червня.
На фестивалі будуть представлені п’ять фільмів - це роботи як визнаних митців португальського кіно, так і представників нового покоління, які майстерно відобразили новітні течії сучасного кінематографу Португалії.
В програмі фестивалю:
2 червня
19:00 – “Тропічний ліс”, 2002, романтика, 105 хв, Леонел Віера.
(Червона зала)
19:00 – “Цілуй мене”, 2004, романтична драма, 120 хв, Антоніу Кунья Телеш.
(Синя зала).
3 червня
18:00 – “Кортить додому”, 1996, комедія, 106 хв, Карлуш да Сілва і Жорж Слюзер.
(Червона зала).
18:00 – “Безсмертні”, 2003, драма у стилі екшн, 123 хв, Антоніу Педру Вашконceлуш.
(Синя зала).
20:00 – “Цілуй мене”, 2004, романтична драма, 120 хв, Антоніу Кунья Телеш.
(Червона зала).
20:00 – “Спокуса”, 1997, романтична драма, 115 хв, Жуакім Лейтау.
(Синя зала).
4 червня
18:00 – “Безсмертні”, 2003, драма у стилі екшн , 123 хв, Антоніу Педру Вашконceлуш.
(Червона зала).
18:00 – “Кортить додому”, 1996, комедія, 106 хв, Карлуш да Сілва та Жорж Слюзер.
(Синя зала).
20:00 – “Спокуса”, 1997, романтична драма, 115 хв, Жуакім Лейтау.
(Червона зала).
20:00 – “Тропічний ліс”, 2002, романтика, 105 хв, Леонел Віера.
(Синя зала).
Стрічки із субтитрами англійською мовою.
Вхід вільний.