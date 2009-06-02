Пітер Грінуей провів у Києві майстер-клас

Творець і руйнівник, інтелектуал і містифікатор світового кінематографу Пітер Грінуей – одна з головних персон Київського міжнародного кінофестивалю.

Окрім свого нового фільму «Рембрандт: я звинувачую», британський режисер привіз до Києва й лекцію «Нові можливості». І почав її Грінуей у властивій йому радикальній манері.

Пітер Грінуей, режисер: "Ось вам моя перша провокація – кіно мертве. І оскільки я дуже відомий і впливовий західноєвропейський режисер, я можу сказати, що кіно померло і в Україні".

Свою, на перший погляд, шокуючу теорію Грінуей терпляче пояснює. Кінематограф мертвий, бо існують системи меж, за які він не може вийти. Перший тиран кіно - текст, з якого починається будь-який фільм, другий – екран, який обмежує режисерський погляд, третій тиран – актор і четвертий – камера, що змальовує, та не осмислює.

Пітер Грінуей називає й точну дату смерті кінематографу. Це – 31 вересня 1983-ого. День, коли винайшли телевізійний пульт. Тоді, каже режисер, техніка подарувала глядачам інтерактивність і можливість вибору. Але кіно навряд чи здатне відповідати новим викликам.

Пітер Грінуей, режисер: "У кінотеатрі ми сидимо в темряві протягом двох годин, дивимося в одному напрямку, лишаючи дві третини світу позаду – це найбільш неприродне положення з можливих, але ми граємо в цю дурну гру вже протягом 114 років".

Є в кіно й інші загрози – соціалізація та політизація.

У Голівуді – інші проблеми. Там створюють типове, штучне й хворе на «щасливий кінець» кіно.

Пітер Грінуей, режисер: "Християнство, якщо ви хороший, обіцяє вам хепі-енд, теж саме робить і американське кіно".

Тож мертвий класичний кінематоргаф Грінуей закликає не відроджувати. Натомість він пропонує принципово нове кіно, в якому режисер – творець, який не обмежує себе в засобах і втіленнях. Та неготовими сприймати революційну концепцію кінематографу від Грінуея виявилися ані глядачі, ані організатори. Через елементарні технічні несправності режисер так і не зміг навчити українців не лише дивитися, а й бачити нове кіно, що не має меж.

"Факти", ICTV