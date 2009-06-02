Гордон Браун стурбований здоров`ям С`юзан Бойл

Прем`єр-міністр Великобританії Гордон Браун стурбований госпіталізацією шотландської зірки С’юзан Бойл.

"Я сподіваюся, у С’юзан Бойл – усе гаразд, тому що вона дуже, дуже мила жінка, і я думаю – у неї все буде добре", – сказав Браун, виступаючи на одному з телеканалів.

Прем`єра настільки стурбувало повідомлення про госпіталізацію Бойл, що він звернувся за консультаціями до журі конкурсу. "Я хотів бути упевненим, що в неї все – добре".

Тим часом повернення С’юзан з нетерпінням чекають жителі її рідного містечка Блекберна. "С’юзан, ти – суперзірка в наших очах", – говорять написи на плакатах, які сусіди підготували до приїзду співачки.

Як повідомлялося, С’юзан Бойл (Susan Boyle), яка проиграла в суботу у фіналі телешоу «Британія шукає таланти», була госпіталізована через емоційне виснаження.

Тим часом західна преса обговорює буйну вдачу новоспеченої зірки. Зокрема, журналісти з`ясували, що в рідному Блекберні сусіди прозвали С’юзан «Рембо» за її непростий характер.

Як пише The Sun, у лондонському готелі Wembley Plaza, в якому Бойл зупинилася перед фіналом, їй теж вдалося продемонструвати свою буйну вдачу. Один зі скандалів за участю співачки відбувся в барі готелю. Почувши по телевізору, як суддя конкурсу хвалить іншу учасницю, Бойл почала голосно обурюватися. Коли ж відвідувачі бару наважилися їй заперечити, вона почала викрикувати нецензурні вирази. Дісталося від зірки і поліцейським, що опинився в готелі.

Проте більш за все дискомфорту сусідам співачки доставив її спів. У останні дні до вирішального виступу Бойл так старанно репетирувала свій виступ, що багато її сусідів не могли спати ночами.

Суддя конкурсу Пірс Морган пояснює поведінку Бойл величезним емоційним напруженням. "Це може звести з розуму. З нікому невідомої домогосподарки вона стала найпопулярнішою жінкою Інтернету в історії", – каже він.

Поразка в конкурсі стала останньою краплею для шотландської співачки. Повернувшись у готель, вона викликала занепокоєння адміністрації готелю своєю дивною поведінкою. Як повідомило неназване джерело, Бойл шпурнула келих з водою в одного зі співробітників, тоді як той хотів їй допомогти.

Поліцейські та медики, які приїхали за викликом, намагаючись зайвий раз не дратувати і без того роздосадувану зірку, супроводжували її до автомобіля швидкої допомоги і відвезли в лікарню на півночі Лондона.

"Після шоу в суботу С’юзан виснажена і емоційно спустошена", – сказала представник організаторів конкурсу «Британія шукає таланти».

Не дивлячись на те, що Бойл так і не змогла одержати головний приз конкурсу – 100 тисяч фунтів стерлінгів, у неї до цих пір є шанс укласти контракт з однією з провідних звукозаписних компаній.

Партнер проекту «Британія шукає таланти» – звукозаписний підрозділ компанії Sony – обіцяло випустити альбом Бойл, навіть якщо вона не стане переможницею конкурсу, повідомляє Комсомольська правда.

Шанувальники співачки з нетерпінням чекають її першого альбому. Поки їм доводиться задовольнятися відеороликами з піснею у виконанні Бойл. В інтернет-сервісі YouTube їх уже подивилися декілька сотень мільйонів чоловік.

Кореспондент