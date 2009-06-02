У столиці розпочалися ”Київські літні музичні вечори”

З 31 травня по 12 липня триватиме ХІI Міжнародний фестиваль "Київські літні музичні вечори".

Про це УНІАН повідомили організатори фестивалю.

Більшість концертів традиційно відбуватимуться щосуботи та щонеділі в київському Центральному парку культури та відпочинку (біля Маріїнського палацу). Початок концертів − 18.00.

Організатори фестивалю – Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Міністерство культури і туризму України, Міжнародний благодійний фонд конкурсу Володимира Горовиця та Київський інститут музики імені Р. М. Глієра (Київське державне вище музичне училище імені Р. М. Глієра) – презентують ряд концертів академічної, популярної музики та джазу.

У концертах беруть участь солісти, ансамблі та творчі колективи відомі в Україні та за її межами, серед яких Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України під орудою народного артисту України, лауреату Національної премії ім. Т. Шевченка Володимира Сіренко, Національний академічний духовий оркестр України, диригент − Олексій Рощак.

Традиційно фестиваль відкривається в останню неділю весни, в День Києва, концертом Національного академічного духового оркестру України.

ХІI Міжнародний фестиваль «Київські літні музичні вечори» презентує новий проект – концерт авторської пісні, в якому візьмуть участь відомі українські барди.

Стали традиційними відкриті державні іспити випускників Київського інституту музики імені Р. М. Глієра, які відбуваються просто неба на літній естраді біля Маріїнського палацу. Цього року слухачі будуть присутні на державних іспитах-концертах, що є підставою для отримання кваліфікацій «Артист ансамблю» та «Диригент оркестру».

Вечір камерної музики подарує ансамбль «Vicorda», який виконає твори К. Сен-Санса, Дж. Верді, Р. Штрауса, Ж. Бізе, А. П`яццолли та інших композиторів.

Один з найпопулярніших проектів фестивалю – «Джазові вечори пам’яті Володимира Симоненка» – в цьому році представить колективи і солістів з України, Росії, Норвегії.

Перші два тижня липня фестиваль презентує талановиту музичну молодь світу. Слухачі Міжнародної «Літньої музичної академії» виступатимуть на концертах ХІI Міжнародного фестивалю «Київські літні музичні вечори» у супроводі Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України (диригенти − народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка Володимир Сіренко, заслужений діяч мистецтв України Наталія Пономарчук), Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру (художній керівник − Микола Лисенко).