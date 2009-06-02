У Голлівуді покажуть ”Тіні забутих предків”

5 червня 2009 року в Голлівуді покажуть шедевр українського кінематографа – фільм "Тіні забутих предків" режисера Сергія Параджанова.

Картина 1964 року буде показана в рамках виставки Міжнародних фільмів і цифрових технологій CINE GEAR EXPO-2009, повідомляє прес-служба Міністерства культури і туризму України.

Український фільм відкриє нову частину виставки під назвою «Сторінки з історії кінематографу», у рамках якого, окрім «Тіней забутих предків», буде показаний фільм «Хрещений батько» режисера Френсіса Форда Копполи (США, 1974 рік).

Обидва покази почнуться з короткого представлення трейлера про історію створення фільму і про головні артистичні і технічні досягнення.

"Показ стрічки «Тіні забутих предків» у Голлівуді – це свідоцтво високого художнього рівня українського кінематографа в світі", – вважають в міністерстві.

Кореспондент