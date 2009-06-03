Марина Скугарєва у «Я галереї»

У «Я Галереї» 03.06 – 22.06.2009 відкриється виставка Марини Скугарєвої «Без назви».

Марина Скугарєва належить саме до таких митців, які незважаючи на модні тенденції, попит і пропозицію та інші «біля-мистецькі» фактори, роблять те, що їм подобається. Йдуть своєю стежкою і просто від факту подорожі отримують задоволення.

«Я обрала живопис двадцять років тому, тоді це було модно. Згодом, малярство почало виходити з моди, але для мене це нічого не змінило. Сьогодні живопис знову на гребні, а я досі малюю» – сміється Марина.

«Без назви» – це не проект. На відміну від минулорічних «Добрих домогосподарок» Скугарєвої , тут не варто шукати викриття гострих тем і натяків на суворе сьогодення.

Концепції, що могла б елегантно пов’язати роботи, виставлені в просторі галереї, також немає.

Взагалі, жодних зв’язків і обмежень.

Достеменно відомо одне: до експозиції потраплять лише найновіші роботи художниці. Які саме і скільки – залишиться сюрпризом аж до початку монтажу. Не в останню чергу для самої Марини.

Узагалі, у Скугарєвої є три улюблені теми: дороги, ню і натюрморти («мої столи», як говорить Марина ). До цих тем художниця звертається протягом життя. Кожна з них «звучатиме» й цього разу. Звучатиме настільки чисто, наскільки й «непроектно».

Якщо балет – це «про танець», а опера – це «про музику», то «Без назви» – це виставка живопису і про живопис.

Відкриття виставки 3 червня, у середу, о 19:00. Майстер-клас автора 4 червня, у четвер, о 19:00.

Арт-центр «Я Галерея» працює без вихідних з 10.00 до 20.00.