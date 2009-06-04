Музей Тичини в центрі Києва отримав ордер про примусове виселення

Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини, що знаходиться на вулиці Терещенківській, 5 у Києві, отримав ордер про примусове виселення з приміщення через несплату оренди в сумі 16 тис. грн.

Водночас відповідні кошти музею не виділила з бюджету міста Київська міська державна адміністрація, повідомляє прес-служба фракції БЮТ у Київській міській раді з посиланням на голову постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

За його інформацією, відповідні скарги від керівництва музею П.Тичини надйшли в його комісію.

"Цього разу влада накинула оком на музей-квартиру П.Тичини. Приміщення у самому центрі столиці площею у 150 кв. м. – "хороший вибір". Схоже на те, що комусь з високопосадовців воно просто припало до душі. Бо уявити собі, що з бюджету столиці неможливо виділити 16 тис. гривень, досить важко", - прокоментував ситуцію О.БРИГИНЕЦЬ.

Він зазначив, що у бюджеті Києва на 2009 рік відповідні кошти були передбачені.

О.БРИГИНЕЦЬ додав, що на найближчому пленарному засіданні Київради ініціює депутатське звернення з вимогою виплатити музею всі кошти, що заборгувала йому КМДА.

"Якщо влада не відреагує на проблему, доведеться звертатись до депутатів усіх фракцій Київради з проханням скинутись по 300 гривень, щоб врятувати меморіальну квартиру відомого поета. Можливо, хоч це об’єднає депутатів міськради", - додав він.