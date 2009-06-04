Анджеліна Джолі - найвпливовіша знаменитість
16:52, 04 червня 2009Культура
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Їй сьогодні 34
|Анджеліна Джолі. Фото сайту tiga.by
Рейтинг впливу знаменитостей Forbes розраховує, виходячи з кількості згадувань у ЗМІ, числа відгуків на запит в інтернеті й фото на обкладинках журналів.
Джолі посунула з першого на друге місце американську телеведучу Опру Вінфрі. Крім того, у першій п`ятірці найвпливовіших знаменитостей - співачки Мадонна (3) і Бейонсе Ноулз (4), а також гольфист Тайгер Вудз (5).
Сьомим став режисер Стівен Спілберг. На восьмому місці - акторка Дженніфер Еністон. Її колишній чоловік, а нині друг Анджеліни Джолі, з якою він виховує шістьох дітей, Бред Пітт посідає дев`яте місце. Замикає десятку найвпливових знаменитостей баскетболіст Кобі Браянт.
Президент США Барак Обама в рейтингу Forbes опинився на 49 місці.
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