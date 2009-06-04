Знайдено мертвим зірку фільму ”Убити Білла” Девіда Керрадайна

У Таїланді знайдено мертвим актор, зірку фільму "Убити Білла" Девіда Керрадайна.

За даними тайської поліції, 72-річний актор повісився на шнурі від завісок у туалетній кімнаті в номері готелю Park Nai Lert. Керрадайн жив у цьому готелі з 2 червня. Він прибув до Бангкока на зйомки нового фільму.

За інформацією місцевої преси, увечері 3 червня актора спохопилися колеги – Керрадайн не прийшов на сумісну вечерю, а її телефон не відповідав. Колеги не стали шукати актора і визнали, що через похилий вік він вирішив відпочити.

У четвер напіводягнене тіло Керрадайна знайшла покоївка, що прийшла прибирати номер.

Попереднє розслідування поліції встановило, що ніяких слідів боротьби або нападу на актора не немає. Тіло пролежало в туалеті не менше 12 годин.

Агент Керрадайна Чак Біндер повідомив, що шокований новинами про самогубство актора. "Він був повний життя, завжди прагнув працювати. велика людина", – сказав Біндер в інтерв`ю.

***Девід Керрадайн (Джон Артур Керрадайн) народився 8 грудня 1936 року в Голлівуді, у сім`ї знаменитого актора Джона Керрадайна.

Вивчав драматичне мистецтво в Університеті Сан-Франциско, потім грав на театральній сцені і в телепостановках. Почавши акторську кар`єру, він змінив ім`я.

Керрадайн прославився в 1970 роках роллю Квай Ченг Кейна в телесеріалі "Кунг-фу", а потім – зіграв роль Білл Шеллі у фільмі Мартіна Скорсезе "Берта на прізвисько "Товарний вагон" у 1972 році. Також він виконав роль співака Вуді Гатрі в дорозі до слави" (1976) і Абеля Розенберга в "Зміїному яйці" Інгмара Бергмана (1977).

Керрадайн повернувся до слави, виконавши роль Білла в другій і третій частинах фільму "Убити Білла" Квентіна Тарантіно в 2003R2004 роках.

У грудні 2004 року Керрадайн одружувався у віці 68 років.

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