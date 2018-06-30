Мюзикл «Кольорові сни Еколь»: дружба все-таки перемогла

У Міжнародний день захисту дітей, у рамках першого Київського міжнародного фестивалю у приміщенні театру імені Івана Франка українському юному та неюному глядачеві представили молодіжний мюзикл «Кольорові сни Еколь».

Уперше в Україні створений подібний музичний спектакль про дітей і для дітей. Молоді актори піднімають актуальні для їхнього віку теми й дискутують про них на доступній ровесникам мові.

«Кольорові сни Еколь» розповідає про те, що дружба й доброта здатні перемогти навіть у жорстокому світі тінейджерів з їхнім максималізмом і модною «понтовістю»: самотня дівчинка на ім`я Еколь бачить кольорові сни, в яких у неї з`являється багато друзів. У надії здійснити сни, за порадою мами, вона починає знайомитися наяву з ровесниками, які її оточують у дворі і в школі.

Проте їй важко знайти друга, бо в кожного своє поняття дружби…

Еколь заводить знайомство з модницею, головне для якої, – не пропустити вихід нової колекції одягу, меланхолійним хлопчиком Емо-Людвигом, який постійно перебуває в апатії. Красенем «мажором», який вважає, що можна купити навіть дружбу й любов, комунікабельним усезнайком і сином директора школи – стукача Сімакова, який докладає батьку про будь-які дитячі витівки.

Дівчинка Пеппі (грає Марієтта) завжди хвалиться, що в неї багато залицяльників і вона вже пізнала справжнє кохання.

Справжнього друга Еколь знаходить у хлопчику на ім`я Крош, привабливому хуліганові і відчайдушному життєлюбові. Він має авторитет у дворі. Але Еколь незабаром розуміє, що за його зовнішньою самовпевненістю криється вразлива й тонка душа, яка також і вона потребує дружби, розуміння та підтримки. У фіналі мюзиклу герої закликають усіх – і дітей, і дорослих дивитися на життя з оптимізмом і усмішкою.

У постановці крім українських дітей-вокалістів бере участь зірка російських підлітків Крош.

Еколь намагається всіх здружити

Декорації для мюзиклу були спеціально виготовлені в Москві. На сцені були й неймовірні квіти, і надувні будинки. Пісні з мюзиклу «Кольорові сни Еколь» написані відомими авторами – Євгенієм Орловим, Домініком Джокером, Олегом Скибою, Дмитром Клімашенком. Творці переконані, що композиції стануть справжніми хітами для підростаючого покоління.

Режисери-постановники мюзиклу «Кольорові Сни Еколь» є учасниці гурту «Закльопки».

Партнером мюзиклу стала компанія «Стиль Рекордс Україна».

У спектаклі приймали участь Ростислав Тодореску (переможець телепроекту «Хочу стати зіркою» (2006), лауреат «Слов`янського базару» (2007), переможець фестивалю «Чорноморські ігри» (2007), лауреат конкурсу «Нова Хвиля Джуніор» (2008). Іванова Марієтта переможець конкурсу «Берлінська Перлина» (2006), фіналіст національного відбіркового туру «Дитяче Євробачення» (2007,2008), лауреат конкурсу «Нова Хвиля Джуніор» (2008). Владислав Каращук фіналіст національного відбіркового туру «Дитяче Євробачення» (2007,2008), переможець фестивалю «Чорноморські ігри» (2008), фіналіст дитячого міжнародного конкурсу «Слов`янський базар» (2008), представник від України на конкурсі «Нова хвиля Джуніор» 2009. Максим Девізоров телеведучий Першого національного телеканалу України. Ернест Дерябін фіналіст національного відбіркового туру «Дитяче Євробачення» (2007,2008), Золотий приз у Болгарії (2005), лауреат фестивалю Слов`янський базар (2007). Ангеліна Шалімова переможець конкурсу «Чарівна свічка» (2003), переможець конкурсу «Зірки на сцену» (2004) представник від України на конкурсі «Нова хвиля Джуніор» 2009. Лозинська Марина лауреат конкурсу «Світ талантів» (2003, 2004), переможець конкурсу «Чарівна свічка» (2007). Олександра Журба лауреат конкурсу «Пісенний Сад» і «Молода Галичина». Олена Елкіна, Гуцало Лєра, Гуцало Котить переможці фестивалю «Талановиті Діти України». Катерина Костюк лауреат конкурсу «Діти Сонця» (2008). Марія Стасюк фіналіст національного відбіркового туру «Дитяче Євробачення» (2008), представник від України на конкурсі «Нова хвиля Джуніор» 2009.

Юлія Воробчук