Полтавський губернатор запросив у Сорочинці Шварценеггера

Влада Полтавської області запросила на Сорочинський ярмарок губернатора Каліфорнії Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій БАРАНОВ.

За його словами, сьогодні під час проведення навчань полтавськими рятувальниками, за якими спостерігали представники Національної гвардії штату Каліфорнія (США), віце-губернатор від імені голови облдержадміністрації Валерія АСАДЧЕВА передав вітання губернаторові Каліфорнії А.ШВАРЦЕНЕГГЕРУ і запросив його відвідати Сорочинський ярмарок.

При цьому А.БАРАНОВ висловив надію, що А.ШВАРЦЕНЕГГЕР погодиться приїхати до України на ярмарок.

Як повідомлялося, делегація спостерігачів Національної гвардії штату Каліфорнія приїхала в Полтавську область 1 червня. Мета візиту - обмінятися досвідом і методикою гасіння лісових пожеж.

Національний Сорочинський ярмарок цього року відбудеться з 19 по 23 серпня.