Стали відомі обставини смерті актора Девіда Керрадайна. Раніше повідомлялося, що він був виявлений повішеним у номері готелю в Бангкоку, проте тепер з`явилася інформація про те, що смерть актора – нещасний випадок, що відбувся під час якогось акту сексуального характеру.

За даними поліцейського управління, до тіла Керрадайна, коли його виявили, було прив`язано дві мотузки. Одна обмотана навколо шиї, інша – навколо статевого органу актора. Кінці мотузок були зв`язані й кріпилися в туалетній кімнаті.

Камери стеження зафіксували, що в день смерті Керрадайна ніхто, окрім нього, не входив до його номера і не виходив з нього. Двері були замкнуті зсередини. "Ми не можемо стверджувати, що він покінчив життя самогубством. Найімовірніше, актор помер під час мастурбації", – прокоментував генерал-лейтенант поліції Ворапонг С’юпріча (Worapong Siewpreecha). Результати розтину будуть відомі через декілька днів.

Нагадаємо, що 72-річний Девід Керрадайн прибув до Таїланду на зйомки свого нового фільму Stretch.

Актор відомий глядачам за дилогією "Убити Білла" і безлічі картин, в яких йшлося про східне єдиноборство. Серед них "Поліцейський-каратист", серіал "Кунг-фу" та інші.

Lenta.ru