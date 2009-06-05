Стали відомі обставини смерті актора Девіда Керрадайна
Помер під час сексуальних експериментів
|Девід Керрадайн. Фото сайту www.kill-bill.ru
За даними поліцейського управління, до тіла Керрадайна, коли його виявили, було прив`язано дві мотузки. Одна обмотана навколо шиї, інша – навколо статевого органу актора. Кінці мотузок були зв`язані й кріпилися в туалетній кімнаті.
Камери стеження зафіксували, що в день смерті Керрадайна ніхто, окрім нього, не входив до його номера і не виходив з нього. Двері були замкнуті зсередини. "Ми не можемо стверджувати, що він покінчив життя самогубством. Найімовірніше, актор помер під час мастурбації", – прокоментував генерал-лейтенант поліції Ворапонг С’юпріча (Worapong Siewpreecha). Результати розтину будуть відомі через декілька днів.
Нагадаємо, що 72-річний Девід Керрадайн прибув до Таїланду на зйомки свого нового фільму Stretch.
Актор відомий глядачам за дилогією "Убити Білла" і безлічі картин, в яких йшлося про східне єдиноборство. Серед них "Поліцейський-каратист", серіал "Кунг-фу" та інші.