Оголосили переможців конкурсу ”Коронація слова - 2009”

Учора в театрі імені Івана Франка оголосили переможців літературного конкурсу «Коронація слова-2009». (Премія Назва твору П. І. Б. Місто) РОМАНИ І премія Замок Гербуртів Галина Вдовиченко м. Львів ІІ премія Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії. Максим Кідрук м. Рівне ІІІ премія Іван Богун Юрій Сорока м. Хмельницький Дипломант Переможців не судять Олександр Есаулов м. Ірпінь, Київської обл. Дипломант Мій друг Юрко Циркуль та інші Валентин Бердута м. Харків Дипломант Надія: сплутані пазли Світлана Горбань, Наталя Лапіна м. Черкаси та м.Кременчук Полтавської обл. Дипломант Яскраве життя і надзвичайні пригоди Зоряної Мальви ВладиславІвченко м. Суми Дипломант Мрійні небокраї Петро Дараманчук с. Лисівці, Заліщицького р-ну, Тернопільської обл. Дипломант Via combusta (Випалений шлях) Маріанна Маліна м. Євпаторія, Крим Дипломант Віч-на-віч Ростислав Мусієнко м. Чернігів Дипломант Вибір видавців РАЙ. центр Люко Дашвар або Ірина Чернова м. Київ Дипломант Вибір видавців Святий Йосиф Обручник (роман про Святу Родину) Марія Влад м. Київ КІНОСЦЕНАРІЇ І премія Фросина любов Віктор Абузяров м. Ніжин, Чернігівської обл. ІІ премія Оксана Олександр Денисенко м. Київ ІІІ премія Страхорама Наталія Шевченко, Олександр Шевченко м. Київ Дипломант Острів Крір Олена Негреску м. Київ Дипломант "22-24" Роман Бондарчук, Алла Тютюнник, Дар`я Аверченко м. Київ Дипломант Форма життя Ганна Костильова, Олег Гаєнко, ідея – Ігор Стеколенко м. Київ Дипломант Правила мінус Олександр Жовна м. Новомиргород, Кіровоградської обл. Дипломант Деменція Наталія Шевченко, Олександр Шевченко м. Київ П`ЄСИ І премія Червона свитка Гарольд Бодикін м. Сімферополь, Крим ІІ премія Веселкове диво Марія Баліцька м. Тернопіль ІІІ премія Несамовиті Надія Ковалик м. Львів Дипломант Вбити наречену Ірен Роздобудько м. Київ Дипломант Батьківська хата Іван Нагірняк м. Новодністровськ, Чернівецької обл. Дипломант Переступи поріг Леся Білик, Леонід Білик м. Зборів, Тернопільської обл. Дипломант Трагікомедія Остап Соколюк м. Коломия, Івано-Франківської обл. Дипломант Прозорий будинок Ольга Рекетенець, Наталя Топіха м. Житомир ПІСЕННА ЛІРИКА ПРО КОХАННЯ І премія Осінній кіберпанк Тарас Антипович м. Київ ІІ премія Я буду тебе чекати Оксана Михальчук м. Київ ІІІ премія Я шепотіла... Олеся Сінчук м. Любар, Житомирської обл. Дипломант Дощі Наталія Котович м. Любомль, Волинської обл. Дипломант Я вірю в тебе… Галина Ярема м. Львів Дипломант Осінній романс Валентина Романенко м. Ва`лки, Харківської обл. Дипломант Подорож по дахах Юрій Волощак м. Львів Дипломант Романс байдужості Ігор Жук м. Київ Дипломант Вибір композиторів Виший мені, мамо! Олександра Самарцева м. Луганськ Дипломант Вибір композиторів SMS-кохання Віталій Перетятько с. Заріччя, Черкаської обл. Дипломант Вибір композиторів Зимова казка Юрій Кісіль с. Качанівка, Хмільницького р-ну, Вінницької обл.

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