У списки ЮНЕСКО потраплять дерев’яні церкви Прикарпаття?

Світова культурна спадщина може збагатитися за рахунок української культури. У списки ЮНЕСКО мають усі шанси потрапити унікальні дерев’яні церкви Прикарпаття. Однак на заваді може стати банальна для України нестача грошей.

Одна з умов включення об’єктів до списків спадщини ЮНЕСКО – їхня реставрація. На неї в держави грошей поки не знайшлося.

Давні дерев’яні церкви Прикарпаття претендують на світове визнання. До реєстру культурної спадщини ЮНЕСКО потрапити престижно, економічно вигідно, але непросто. Зі ста тридцяти давніх гуцульських храмів вибрати можуть не більше трьох.

Андрій Давидюк, начальник відділу охорони культурної спадщини Управління культури облдержадміністрації: "Критерії, які виставляє міжнародна організація ЮНЕСКО, дуже тяжкі для виконання. Тобто перш за все – це є автентика, стовідсоткова автентика, без якихось перебудов, добудов, без використання якихось штучних сучасних матеріалів".

У Коломийській церкві Благовіщеня, збудованій 1587 року, і нині проводять богослужіння. Але щоб парафіянам узимку було тепло, до старовинної споруди добудували цегляну котельню. Церква в селі Нижній Вербіж не така давня і відповідає канонам гуцульської.

Та зауваження є і тут. Аби потрапити до реєстру культурної спадщини ЮНЕСКО цьому гуцульському храму необхідно повернути його первісний вигляд. Завждання не з легких. Місцева громада має дозволити зняти цинкову оббивку. Наразі селяни від такої ідеї не в захваті. Люди не знають, від чого відмовляються, каже війт. Адже якби церква стала музеєм, громаді збудували б новий великий храм, а до села проклали б дорогу.

Марія Корпенюк, сільський голова Нижнього Вербіжа: "Буду переконувати і буду просити. Я думаю, що люди не будуть проти, тому що мати пам`ятку в селі – це не кожен може, тому що не всюди така пам`ятка є".

Повертати храму первісний вигляд нині нереально, кажуть в управлінні культури. На заміну оббивки, антикорозійний захист і відновлення споруди треба чверть мільйона гривень. А загалом більше ста унікальних дерев’яних храмів потребують негайної реконструкції. На їх ремонт треба вісім мільйонів гривень.

"Факти", ICTV