З вересня школярі докладніше вивчатимуть Голодомор і ОУН-УПА

З вересня цього року школярі вивчатимуть історію України за новою програмою.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Зокрема, за даними прес-служби, МОН розробило і затвердило зміни до програми з історії України та всесвітньої історії для учнів 5-12 класів.

Ці зміни, відзначили в Міносвіти, спрямовані на подолання розриву між змістом підручника та найновішими напрацюваннями вітчизняної історіографії.

“Особливо це стосується історії найближчого до нас ХХ століття, яка протягом тривалого часу містила найбільше так званих "білих плям". Сьогодні, завдяки відкриттю раніше недоступних фондів архівів, інтенсифікації досліджень, зокрема через залучення до роботи нової генерації істориків, встановлено багато невідомих досі фактів та подій”, йдеться у повідомленні.

Значно ширше, за даними прес-служби, в новій шкільній програмі відображені історія становлення та розвитку українського визвольного руху, боротьба з ним тоталітарних режимів. Діти докладніше знатимуть про злочин геноциду українського народу - Голодомор 1932-1933 років, масові репресії комуністичної влади 20-50-х років минулого століття, боротьбу Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, протистояння дисидентського руху з тоталітарним режимом.

Відтак, відновлення незалежності 24 серпня 1991 року стає зрозумілим як закономірний результат багатовікової боротьби українців за свободу, підкреслюється в повідомленні.

На переконання Міносвіти, нова програма допоможе учням чіткіше розібратися у подіях минулого й, можливо, краще зрозуміти проблеми українського сьогодення.